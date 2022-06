Silke Grüntjens ist Jubiläumskönigin

Nach drei Jahren Pause konnte auch die St. Antonius-Bruderschaft Twisteden am Himmelfahrtstag wieder ihr Vogelschießen durchführen. Nach dem Antreten am Bürgerhaus zog die Bruderschaft unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Eintracht Twisteden zur Residenz des amtierenden Königs Henning Fritz. Zu Ehren des Königs und seiner Minister Jan Krouwel, Michael Brünken und Daniel Verfürden durften dann auch die Fahnenschwenker ihr Können zeigen. Anschließend ging es zur Vogelstange am Huxenweg, wo die Jubiläumsmajestät*innen ermittelt werden sollten.

Bei den Schützen konnte Willi Laukens mit dem 96. Schuss den dritten Preis erringen, der zweite Preis ging mit dem 205. Schuss an Norbert van de Braak und den ersten Preis sicherte sich Michael Brünken mit dem 311. Schuss.

Sechs Anwärter*innen auf den Thron

Nach einer kurzen Pause fanden sich dann schließlich sechs Anwärter*innen, die um die Königswürde kämpften. Nach einem spannenden Wettkampf von fast zwei Stunden und 200 Schüssen setzte Silke Grüntjens den finalen Schuss. Als zweite Frau, die in der Geschichte der Bruderschaft den Vogel abgeschossen hat, darf sie jetzt den Titel Jubiläumskönigin tragen. Zu ihren Ministern erwählte sie Dirk Mülders, Marcel Nitzsche und Rafael Derks.

Bei den Jungschützen wurde nach einem ebenso spannenden Wettkampf mit mehreren Bewerbern Manuel Paeßens mit dem 366. Schuss der Jubiläumsprinz. Seine Minister heißen Matthias Ingendae und Niklas Schiedeck. Hier ging der 3. Preis (116. Schuss) an Alexa Derks, der zweite Preis (226. Schuss) an Michelle Schiedeck und der erste Preis (272. Schuss) an Sabrina Hußmann.

Bereits am Dienstag hatten die Jungschützen ihre Prinzen auf der Scheibe ermittelt. Hier setzten sich bei der Jugend Matthias Ingendae und bei den Schüler*innen Kilian Strötges durch.

Die offizielle Proklamation der neuen Würdenträger*innen findet am Kirmessamstag, 17. September 2022, im Rahmen des Festakts zum 350-jährigen Bestehen der Bruderschaft statt.