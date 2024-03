Bühnenhaus wird wieder Kinosaal

Das Konzert- und Bühnenhaus verwandelt sich bald wieder in einen Kinosaal. Jeden Mittwoch in den Osterferien wird dort um 10.30 Uhr ein spannender Kinofilm auf der großen Leinwand gezeigt. Zusätzlich zu dem bunten Kinoprogramm können sich die Kinofans auf eine „Wundertüte“ freuen. Diese ist im Ticketpreis enthalten und beinhaltet Popcorn, Weingummi und ein Getränk. Somit ist eine richtige Kinoatmosphäre garantiert.

Am 27. März können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher zusammen mit Silberdrache Lung, Koboldmädchen Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben auf eine abenteuerliche Reise begeben. Auf der Suche nach dem „Saum des Himmels“, dem geheimnisvollen Zufluchtsort der Drachen, wird das Trio vom Monster Nesselbrand verfolgt. Dieses möchte alle Drachen der Erde aufspüren und vernichten. Schaffen es die drei Freunde, an einem Strang zu ziehen und die Drachenwelt vor dem Untergang zu bewahren? Die Antwort auf diese Frage erfahren Kinobesucherinnen und -besucher um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus.

Mit fünf Freunden

Am 3. April gibt es ein spannendes Detektiv-Abenteuer mit fünf Freunden. In einem Naturkundemuseum treffen sie auf Marty, der glaubt, dass sein verstorbener Vater ein Dinosaurierskelett entdeckt hat. Als Marty ein Foto mit einem Zahlencode gestohlen wird, werden die fünf Freunde neugierig und möchten das Geheimnis des Saurierskeletts lüften. Mit einer Reisegruppe begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise in das „Tal der Dinosaurier“ und machen dort interessante Entdeckungen.

Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Filmtitel nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter der Nummer 02832 122-991 erfragt werden. Tickets inklusive Wundertüte gibt es für 5 Euro in der Tourist Information im Rathaus, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob sowie online unter www.kevelaer-marketing.de. Beim zweiten Besuch des „KoBü-Flimmerns“ kann ein einfaches Ticket für 1 Euro erworben werden. Gruppen ab zehn Personen können bereits beim ersten Besuch Eintrittskarten ohne Wundertüte kaufen.