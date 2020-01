In der Zeit von Mittwoch, 22.01.2020, 18 Uhr, bis Donnerstag, 23.01.2020, 10 Uhr, stahlen unbekannte Täter drei Kupferfallrohre an einem Wohnhaus an der Dondertstraße. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in der Tatzeit nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.