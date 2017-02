Winnekendonk (ots) – Am Donnerstag (2. Februar 2017) zwischen 8.10 und 9.15 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Feldstraße eine Glasscheibe an der Hintertür eines Einfamilienhauses ein. Die Täter durchsuchten in mehreren Räumen Schränke. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.