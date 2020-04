Keine signifikant erhöhte Sterberate im Kreis Kleve

Am heutigen Samstag, 11. April 2020, 14.30 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt nach Angaben der Pressestelle des Kreises insgesamt 421 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 31 in Bedburg-Hau, 25 in Emmerich am Rhein, 57 in Geldern, 26 in Goch, 27 in Issum, 21 in Kalkar, 33 in Kerken, 36 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 36 in Kleve, 8 in Kranenburg, 41 in Rees, 9 in Rheurdt, 40 in Straelen, 6 in Uedem, 8 in Wachtendonk und 7 in Weeze. In Klärung befinden sich 10 Meldungen.

In den vergangenen Wochen hat das Gesundheitsamt des Kreises Kleve festgestellt, dass auch bei älteren Personen mit positivem Covid-19-Befund die Corona-Infektion mit milden Symptomen verlaufen kann.

Von den insgesamt 421 bestätigten Corona-Fällen sind 180 Personen genesen, 39 Personen befinden sich im Krankenhaus und 8 Personen sind verstorben.

Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve hat im Kontext der Coronavirus-Krise die Statistik der Todesfälle im Kreis Kleve für die Monate Januar bis März 2020 auf mögliche Abweichungen von statistischen Durchschnittswerten überprüft. Dabei wurden bislang keine signifikant erhöhten Werte festgestellt. Jährlich versterben im Kreis Kleve rund 3.500 Bürgerinnen und Bürger. Im Januar 2020 waren es 314 Personen, im Februar 291 Personen und im März insgesamt 278 Verstorbene.

Aktuell befinden sich insgesamt 479 Personen in häuslicher Quarantäne (Stand: 11.04.2020, 14.00 Uhr).