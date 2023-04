Extrazeit für Kinder im Solegarten

Nach den Osterferien startet auch in Kevelaer wieder die „Extrazeit für Kinder“. Die kostenfreie Maßnahme dient dazu, Grundschulkindern der dritten und vierten Schuljahre einen Breitensport-Mix anzubieten. Spiele und Bewegung an der frischen Luft sind ebenso Bestandteil des Programms wie Wald-Bingo, kleine Landart-Projekte sowie Aktionen zu den fünf Elementen nach Sebastian Kneipp.

„Die Kinder lernen die Grundlagen zur gesunden, naturgemäßen Lebensweise spielerisch kennen“, erläutert die Kneipp-Gesundheitstrainerin und Natur- und Umweltpädagogin Claudia Thiel vom Kneipp-Verein Gelderland. „Wir freuen uns, dass es so ein schönes Angebot in Kevelaer gibt und hoffen auf viele Teilnehmer“, sagt Verena Rohde Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Der Startschuss fällt am Dienstag, 18. April 2023, im Solegarten St. Jakob und in der Schravelener Heide in Kevelaer. Bis zum 20. Juni findet das Angebot dann immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail unter geschaeftsstelle@kneippverein-gelderland.de möglich. Dazu wird der Name und das Geburtsdatum des Kindes benötigt, eine Telefonnummer für die Kontaktaufnahme und der Name der Schule, die das Kind besucht.