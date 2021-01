Alternative Aktion der Sternsinger aus Winnekendonk

Während der Corona-Pandemie ist vieles anders. So wird es auch eine Versammlung der Sternsinger wie im vergangenen Jahr (siehe Foto) nicht geben können. Doch nie ist die frohe Botschaft, der Segen der heiligen Nacht so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise.

Der Sternsingerausschuss von St. Urbanus Winnekendonk hat einen Weg gefunden, den Menschen auch und gerade in dieser schwierigen Zeit den Segen zu bringen und für die Sternsingeraktion zu sammeln. Das diesjährige Motto der Aktion lautet: „Kindern Halt geben! In der Ukraine und weltweit.“ Die Sternsinger werden aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich zu den einzelnen Häusern kommen. Stattdessen finden die Dorfbewohner*innen zum Jahreswechsel das Segenszeichen und eine Mitteilung der Spendenmöglichkeiten im Briefkasten.

So sind in Winnekendonk bei Edeka Brüggemeier, Schreibwaren Borghs-Sabolcec, Bauernmarkt Cladder und in der Urbanusapotheke Spendendosen aufgestellt. Ebenfalls können die Spenden im Pfarrbüro Winnekendonk bzw. in der Kirche abgegeben werden.

Natürlich kann auch per Überweisung auf das Konto von St. Antonuis Kevelaer bei der Volksbank an der Niers mit dem Verwendungszweck „Sternsinger Wido 2021“ gespendet werden. Die IBAN hierfür lautet: DE21 3206 1384 4301 9400 98.

Foto: KB-Archiv