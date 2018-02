Ein dreifach „Twestie Helau“, für eine wirklich gelungene Kappensitzung. Eine Überraschungssitzung hatte das KfT (Karnevalsfreunde Twisteden) Präsidium, unter dem neuen Präsidenten Rolf Roosen, versprochen – und mehr als gehalten.

Ein über fünfstündiges Programm brachte ein Highlight nach dem anderen auf die Bühne, darunter auch den ersten Bürger der Stadt, Dr. Dominik Pichler. Locker und humorvoll gewährte dieser Einblick in das private und berufliche Leben eines in der Marienstadt amtierenden Bürgermeisters, nahm sich dabei selbst auf die Schippe. „Mit seinen langen Haaren könne man ihn tatsächlich für ein Mitglied der Kelly-Family halten“, witzelte Pichler aus der Bütt, der zusätzlich einen vergnügten Rückblick auf das vergangene Wallfahrtsjubiläum und das Wahljahr hielt. Dabei verkündete er nochmals, dass die OW 1 endlich gebaut werde. „Aber in Kevelaer wie hier in Twisteden glaubt man einfach alles“, stellte der Bürgermeister fest, der sich zudem als Briefwähler outete: „Ich habe ei…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Großartige Gags im Golddorf 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by