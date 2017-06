Fahrzeugeinbrüche in Wetten

In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 13. Juni 2017, 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Am Kolk in Wetten ein Seitenfenster von einem Wohnmobil auf. Die Täter entwendeten eine Arbeitstasche sowie eine Spiegelreflexkamera mit Objektiv. Das Wohnmobil war unter einem Carport abgestellt.

In der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 13. Juni 2017, 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter am Brunefeldsweg in Wetten eine Seitenscheibe von einem schwarzen Mercedes C-Klasse ein. Die Täter bauten das Navigationsgerät und die Mittelkonsole aus. Außerdem entwendeten die Täter Bargeld und ein Mobiltelefon aus dem Fahrzeug.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.