Gestohlener Leichenwagen stand im Halteverbot

Mit Meldung vom 15. Februar 2022 berichtete die Polizei bereits von einem Einbruch in ein Lager in Kevelaer, bei dem ein Leichenwagen entwendet wurde. Die Täter*innen hatten sich Zugang zu einem Lager an der Weezer Straße verschafft.

Der gestohlene Leichenwagen wurde, wie die Polizei nun mitteilt, bereits am Freitag, 18. Februar, in Düsseldorf aufgefunden. Ein Zeuge meldete den Wagen, der im Halteverbot auf einer Sperrfläche stand.

Die Düsseldorfer Polizei überprüfte das Kennzeichen und stellte den Wagen sicher. Die Ermittlungen zu den Täter*innen dauern an.