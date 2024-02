Solidarität mit Tibet

Am 10. März jedes Jahres findet im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“ eine Solidaritätsaktion statt, die an den Volksaufstand von 1959 erinnert, als chinesische Truppen Tibet besetzten. Dieser Tag jährt sich in diesem Jahr zum 65. Mal.

Seitdem werden die Menschenrechte der Tibeterinnen und Tibiter systematisch verletzt, doch ihr friedlicher Widerstand dauert Jahrzehnte an. Trotz zunehmender chinesischer Beeinflussung und Repressionen haben sie die Hoffnung auf Freiheit nie aufgegeben.

Deutsche Städte und Gemeinden zeigen ihre Solidarität, indem sie an Rathäusern und öffentlichen Gebäuden die tibetische Flagge hissen. Die diesjährige Kampagne trägt das Motto „Für Freiheit statt Angst!“.

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer beteiligt sich an dieser weltweiten Aktion. Am 10. März 2024, wird die Flagge Tibets vor dem Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer gehisst, um ein starkes Zeichen gegen Vertreibung und Unterdrückung zu setzen und für Menschenrechte, Selbstbestimmung sowie den Erhalt der tibetischen Kultur und Identität einzutreten.

Weitere Informationen, eine Liste der Teilnehmenden und Möglichkeiten zur persönlichen Beteiligung finden Interessierte auf den Seiten der Tibet Initiative Deutschland e. V. unter www.tibet-flagge.de.