Diebe stehlen Akkuschrauber und E-Bike

Am frühen Montagmorgen, 23. November 2020, gegen 4.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Garage eines Hauses am Hagelkreuzweg ein, indem sie das Schloss der Garagentür aufbrachen. Eine Anwohnerin des Hauses wurde durch Geräusche wach. Als ihr Ehemann nachschaute, bemerkte er den Einbruch und dass ein E-Bike sowie ein Akkuschrauber aus der Garage fehlten. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 erbeten.