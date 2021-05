Unbekannte brechen in Lager ein

In der Zeit zwischen Dienstagnacht, 27. April 2021, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 28. April 2021, 5 Uhr, sind unbekannte Täter*innen in ein Lager auf einem Hof an der Winnekendonker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Metalltür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Dieb*innen entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge, darunter ein Bohrschrauber und eine Trennmaschine sowie eine Benzin-Kettensäge. Außerdem nahmen sie ein Jugendfahrrad mit 26-Zoll-Rahmengröße an sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.