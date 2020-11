Einbruch und Einbruchsversuch

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 3. November 2020, versuchten unbekannte Täter offenbar, in einen Supermarkt an der Marktstraße einzudringen. Sie schlugen ein Loch in eine Schaufensterscheibe und gingen auch das Fenster zu einem Büro der Filiale an. In das Gebäude gelangten die Täter aber nicht.

Anders an der Heinestraße: Hier brachen unbekannte Täter am Dienstag tagsüber die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus an der Heinestraße auf. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke in mehreren Räumen nach Diebesgut und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie ein iPad. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen genommen.