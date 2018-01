Am Dienstag, 23. Januar 2018, gegen 13.30 Uhr fuhr ein zwölfjähriger Junge aus Kevelaer mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause. Er war auf der Alten Wember Straße unterwegs und hielt an der Kreuzung Kardinal-von-Galen-Straße an. Von rechts kam ein schwarzer Geländewagen, der auf der vorfahrtsberechtigten Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Egmontstraße fuhr. Das Auto wurde langsamer und der Junge dachte, dass der Fahrer anhalten würde. Als der Zwölfjährige anfuhr, stieß er mit dem Geländewagen zusammen. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Jungen und nach seiner Adresse. Dann fuhr er weiter.

Am nächsten Morgen hatte der Junge aufgrund des Unfalls starke Schmerzen. Er ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln.

Der schwarze Geländewagen hatte Ähnlichkeit mit einem Audi Q7. Der Fahrer war 40 bis 50 Jahre alt, rund zwei Meter groß, hatte braune lockige Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine hellbraune Jacke.

Hinweise erbittet die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.