Die Jacobus-Sitzung zieht 2019 um

Die Jacobus-Stizung 2019, der Karneval für Menschen mit und ohne Behinderung, findet in diesem Jahr erstmals im Petrus-Canisius-Haus statt. Am 16. Februar ist jeder von 11.11 Uhr bis 15.00 Uhr herzlich eingeladen, dieser Sitzung beizuwohnen. Es wartet auf die Besucher wie in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Programm.

Danke sagen möchten die Organisatoren Volker Verheyden, dem diese Sitzung ihren Namen verdankt. Da der „Gasthof by Volker“ am 1. Februar 2019 seine Türen schließt, musste eine neue Location gefunden werden. Nach Anfrage bei der Gemeinde St. Marien wurde das Petrus-Canisius-Haus sofort für diese ehrenamtliche Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Die Organisatoren freuen sich daher auch in diesem Jahr auf viele Gäste, ob Groß ob Klein, und hoffen auf ein paar gesellige, närrische Stunden.