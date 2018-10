Der eine Dichter schreitet in Worten durch Wald, Feld und Heide seiner niederrheinischen Heimat, der andere trägt das Herz auf der Zunge und freut sich darüber, dass man ihn als „Heimatdichter“ bezeichnet. Theodor Bergmann (1868 – 1948) und Josef „Jupp“ Tenhaef (1918 – 2007) gelten bis heute als die beiden bedeutendsten Dichter der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Gemeinsam ist ihnen nicht nur die Liebe zu ihrer niederrheinischen Heimat, sondern auch ihre innige Verbundenheit zur niederrheinischen Mundart.

Mit zwei ganz besonderen Nachmittagen erinnern das Niederrheinische Museum Kevelaer und der Verein für Museumsförderung Kevelaer in Zusammenarbeit mit dem Kevelaerer Blatt an die beiden wortgewaltigen Söhne der Stadt. Deren Wirken beschränkte sich längst nicht allein auf die Wallfahrtsstadt, sondern trägt bis heute die Liebe und Begeisterung für den Niederrhein weit über die Grenzen Kevelaers hinaus.

Am Samstag, 27. Oktober, um 17 Uhr, heißt es zum 150. Geburtstag von Theodor Bergmann im Museum „Maisüches on Heijblumme“. Der Mundart-Nachmittag trägt den Titel des 1929 bei Butzon & Bercke…

