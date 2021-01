Airport Weeze eröffnet eine Schnelltest-Station

Neuartiger Corona-Antigentest für Passagiere, Privatpersonen und Unternehmen am Flughafen verfügbar: Kein Abstrich erforderlich und Testergebnis nach 15 Minuten

Die neue Corona-Einreiseverordnung des Landes NRW verlangt seit Jahresbeginn von allen Reiserückkehrern aus RKI-Risikogebieten einen Covid-19-Test. Diese Tests bietet der Airport Weeze nun in Zusammenarbeit mit dem Sonsbecker Unternehmen Ripkens-Training im Flughafenterminal an.

Die Testungen kommen ohne den Abstrich aus Nasen und / oder Rachenraum aus. Das Testverfahren ist vom Robert Koch-Institut und den Gesundheitsbehörden zugelassen und liefert auf Basis einer einfachen Speichelprobe in 15 Minuten ein Ergebnis. Das Testergebnis kann der Kunde als personalisierte Bescheinigung sofort mitnehmen.

Alle Flugziele ab Weeze sind nach RKI-Kriterien aktuell als Risikogebiete ausgewiesen. Entsprechend groß ist die Resonanz der Passagiere, die seit Jahresbeginn aus diesen Regionen zurückkehren. Inzwischen fragen aber auch Fluggäste, die eine Reise planen, und Privatpersonen aus der Region nach den Antigen-Schnelltests am Flughafen. Unternehmen, die eine Negativ-Bestätigung für ihre Mitarbeiter benötigen, zählen ebenfalls zu den Interessenten. „Der einfache und zuverlässige Corona-Schnelltest kommt bei den Kunden sehr gut an“, sagte Flughafenchef Dr. Sebastian Papst. „Wir sind mit unserem Partner Ripkens-Training daher in der Abstimmung und wollen die Tests ab Mitte Januar an jedem Wochentag zu festen Öffnungszeiten anbieten.“

So funktioniert es

Die Testung kostet 45 Euro, die personalisierte Bestätigung ist inklusive. Termine werden nicht vergeben, daher sind kurze Wartezeiten möglich. Parkplätze in Terminalnähe sind vorhanden. Die Teststation im Terminal des Flughafens ist in dieser Woche von Freitag, 8. Januar, bis kommenden Montag, 11. Januar, während der Ankunftszeiten der Flüge geöffnet. Aktuelle Informationen und Öffnungszeiten werden in Kürze unter www.airport-weeze.de veröffentlicht. Kontakt zum Testteam: coronatest@airport-weeze.de / 0159-01226331.