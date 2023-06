Diebstahl eines Motorrollers

In der Zeit von Sonntag (18. Juni 2023), 23 Uhr, bis Montag (19. Juni 2023), 3.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Kevelaer einen roten Motorroller der Marke Honda. Der Roller mit dem Kennzeichen KLE – Q 714 war vor der Haustür eines Wohnhauses an der Röntgenstraße abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.