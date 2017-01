Zum Schluss betretenes Schweigen

Die Geselligen Vereine Wetten 1934 e.V. hatten zur Vollversammlung in die Gaststätte „Zum Waldschlösschen“ eingeladen und rund 50 Mitgklieder fanden sich zum jährlich stattfindenden Treffen ein. Freiwillige Feuerwehr, KAB, KFD Wetten, Kirchenchor Cäcilia Wetten, KLJB Wetten, Musikverein Eintracht Wetten, Reit- und Fahrverein, St. Franziskusbruderschaft, St. Petrus Bruderschaft und SV Union 1921 e.V. Wetten sind die Mitglieder in diesem Zusammenschluss.

Präsident Thomas Krahnen begrüßte die Anwesenden, darunter die erste Knoase, Ortsvorsteherin Beate Clasen, Festkettenträgerin Bernarde Vos und ihren Adjutanten Christoph Steegmann und Diakon Berthold Steeger. Er freute sich über die gute Teilnahme in Zeiten, wo viele Vereine es durch fehlenden Nachwuchs nicht leicht hätten.

Chronistin Carola Deselaers gestaltete, wie im letzten Jahr, den Jahresrückblick mit einer Bildershow. Angefangen mit der letzten Vollversammlung, in der Thomas Krahnen erneut zum Präsidenten gewählt wurde, bis zur Veranstaltung am Volkstrauertag, der unter dem Thema „Bewahrung des Friedens“ stand. Die Landjugend fuhr im Januar 2016 wieder mit einem Trecker durchs Dorf und sammelte gegen eine kleine Spende die Tannenbäume ein. Das Laientheater „Zick-Zack“ aus Pfalzdorf verzauberte ebenfalls im Januar die Kinder mit dem Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“. Deselaers erinnerte auch an die erfolgreichen Veranstaltungen zu Karneval. Zwei Kappensitzungen und de…

