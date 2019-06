Unbekannter bedroht 19-Jährigen

Am Dienstag, 18. Juni, gegen 13.30 Uhr, saß ein 19-jähriger Mann aus Uedem am St.-Klara-Weg auf einer Parkbank. Ein unbekannter Radfahrer hielt an der Bank an und sprach den 19-Jährigen an. Dann forderte er Geld von ihm und drohte damit, ein Messer hervorzuholen. Der 19-Jährige gab dem Täter daraufhin eine geringe Menge Geld aus seinem Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Täter über die Venloer Straße in Richtung Marktstraße.

Der Täter war 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß und schlank. Er hatte helle Augenbrauen, ein schmales Gesicht und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Baseballkappe, einem dunklen Oberteil und einer blauen Jeans. Sein Fahrrad war ein altes, dunkles Hollandrad, teilte die Polizei jetzt mit.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.