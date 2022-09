Naturhof feiert erstes Jahr am Niederrhein

Ein Umzug über 100 Kilometer ist auch unter normalen Umständen schon eine logistisch herausfordernde Angelegenheit. Wenn neben dem üblichen Hausstand einer fünfköpfigen Familie aber auch noch 140 Schafe, 4 Hunde, 2 Katzen, 16 Hühner und 11 Laufenten umziehen, dann wird daraus ein richtiges Großprojekt. Genau dieses Großprojekt hat die Schäferin Dunja Berendsen gemeinsam mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und ihrer Mutter vor einem Jahr erfolgreich umgesetzt und ist mit ihrem „Naturhof“ von Witten nach Kevelaer gezogen. Damit wurde aus dem ehemaligen „Willemshof“ am Altwettener Weg der „Naturhof Kevelaer“ (das KB berichtete). Am Wochenende feiert die Familie bereits den ersten Geburtstag ihres Projektes in Wetten.

Hier am Niederrhein hat Berendsen nun ausreichend Platz, um ihre vielen Ideen und Projekte nach und nach in die Tat umzusetzen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Natur wieder erlebbar zu machen“, sagt sie. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, für die der Naturhof Kevelaer naturnahe Ausflüge anbietet, bei denen die Teilnehmenden heimische Nutztiere in natürlicher Umgebung kennenlernen können. Im Zentrum ihrer Arbeit steht aber nach wie vor die Zucht der vom Aussterben bedrohten „Coburger Fuchsschafe“, von denen derzeit ca. 160 Tiere auf dem Hof leben.

Von der Stallung zum Hofladen

Parallel zum „normalen“ Hofbetrieb standen in den vergangenen 12 Monaten auch viele schweißtreibende und zeitraubende Umbauarbeiten an: So entstand zum größten Teil in Eigenarbeit in einer alten Stallung ein neuer Hofladen, in dem Berendsen viele Produkte – nicht nur vom Schaf – anbietet. Auch einen hofeigenen Onlineshop (www.produkte-vom-schaf.de) gibt‘s, bei dem man sich die Produkte direkt nach Hause liefern lassen kann.

Nach diesem ereignisreichen ersten Jahr in Kevelaer ist es nun Zeit zum Feiern. Deshalb lädt der Naturhof Kevelaer am kommenden Sonntag, 11. September 2022, von 12 bis 22 Uhr zum großen Hoffest ein.

Das Programm für Groß und Klein umfasst neben den Hofführungen und dem damit verbundenen „Blick hinter die Kulissen“ einen Kunsthandwerkermarkt mit Ausstellerinnen und Ausstellern aus der Region, Bogenschießen, Yoga auf der Schafweide, Bastelaktionen für Kinder und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Und ab 18 Uhr wird die Scheune zur Party-Location, in der die Xantener Coverband „Seggs“ für den rockigen Ausklang der Feier sorgt.

Zu finden ist der Naturhof am Altwettener Weg 12 in 47625 Kevelaer. Ausreichend Fahrrad- und ca. 60 Autostellplätze sind fürs Hoffest vorhanden. Weitere Infos gibt‘s unter http://www.naturhof-kevelaer.de/hoffest.