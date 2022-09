Besuch von der Bundesgartenschau

Die Baumschule Peters aus Kevelaer durfte sich kürzlich über ganz besonderen Besuch freuen: Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft war zu Gast in dem Betrieb an der Gelderner Straße.

Vertreten waren der Vorstand sowie Vertreter des Deutschen Gartenbaus – unter anderem der Präsident des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) Jürgen Mertz, Andreas Huben vom Bund deutscher Baumschulen (BdB), Lutze von Wurmb als Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau BGL sowie der Geschäftsführer der Deutschen Gartenschau-Gesellschaft Jochen Sandner.

Im Rahmen ihrer Klausurtagung besuchten die Expertinnen und Experten Familie Peters und einen weiteren Gartenbaubetrieb am Niederrhein. Peters beteiligt sich seit mehr als 30 Jahren an der Bundesgartenschau mit seinem Pflanzenangebot und konnte bereits mehrfach Staatsehrenpreise sowie zahlreiche Gold- und Silbermedaillen einfahren. Auch die nächste Bundesgartenschau 2023 in Mannheim wird mit Pflanzen aus der Baumschule Peters bestückt werden.