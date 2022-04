Der Verein „Inside Kevelaer“ lud gemeinsam mit der Band „Fairground Funhouse” in die Gaststätte Endress ein Konzertabend für die Kriegsopfer

Die Kevelaerer Band „Fairground Funhouse” engagierte sich im Rahmen eines Benefizkonzerts. Foto: Fr.G.

Getränke, Pop- und Rockmusik und ausgelassene Stimmung: Das war es, was der Benefizabend bei „Endress“ zu bieten hatte. Der Verein „Inside Kevelaer“ hatte ein Konzert in der Kevelaerer Gaststätte organisiert. Für Unterhaltung sorgte die Band „Fairground Funhouse”. Eintritte und Spenden kommen den Kriegsbetroffenen zugute.

Der Erlös des Abends wurde der Aktion des Kevelaerer Unternehmers Mike Püllen (Foto unten, links) gespendet, der Fahrten in ein Flüchtlingslager an der ukrainischen Grenze organisiert (das KB berichtete). Mit den Spenden werden unter anderem Hilfsgüter zur Erstausstattung finanziert. Damit die beim Konzert gesammelten Gelder verwendet werden konnten, verlegte der Straelener seine nächste Fahrt extra um eine Woche nach hinten. Mit fünf Sprintern und zehn Fahrern organisiert Püllen Fahrten an die polnisch-ukrainische Grenze. Sachspenden würden zuhauf bei seiner Firma „Starlack“ abgegeben werden. Die Bereitschaft zu spenden sei zum Glück sehr hoch. Mike Püllen fährt aber auch selbst mit. „Eigentlich wollte ich bei der kommenden Fahrt nicht mit, aber jetzt ist der Andrang doch zu groß.”

Ziel des Abends war aber auch, die Gaststät…