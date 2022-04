Richard Opwis steht seit 70 Jahren als Verkäufer im Bekleidungsgeschäft Mit 84 Jahren (ist noch lange nicht Schluss)

Richard Opwis betreibt noch mit 84 Jahren sein Bekleidungsgeschäft an der Bahnstraße in Kevelaer. Foto: eg

Noch zwei Jahre, dann wird er 100. Nein, nicht Richard Opwis, der feiert im Sommer seinen 85. Geburtstag. Sein Laden. Den gibt es nämlich bereits seit 1924. Und wenn es nach Richard Opwis geht, sollte das Jubiläum natürlich noch zu schaffen sein. Diese Motivation nach ganzen 70 Jahren im Berufsleben aufzubringen, spricht für sich – für Begeisterung, Leidenschaft, Berufung.

„Ich habe nie daran gedacht, früher aufzuhören“, berichtet Opwis am 1. April in der vergangenen Woche, dem Jubiläumstag seiner 70-jährigen Berufstätigkeit. 1952 fing Opwis seine Lehre im Kempener Bekleidungsgeschäft „Klefisch“ an, blieb nach drei Jahren noch ein weiteres Jahr, ging dann auf die Handelsschule und stieg anschließend direkt ins Familiengeschäft in Kevelaer ein.

Mit 39 Jahren übernahm er den Laden im Jahr 1976 von seinem Vater Josef Opwis, der 1977 verstarb. Heute kümmert sich der Senior unterstützt durch seinen Sohn Peter um das Geschäft an der Bahnstraße. Die ruhigen Minuten verbringt der Kevelaerer am liebsten an einem bestimmten Ort: im Stuhl vor seinem Laden – ein Bild, das vielen Kevelaerer*innen und Stammkund*innen bekannt sein dürfte.

Als Arbeitstier sieht sich Richard Opwis mit Mitte 80 gewiss nicht mehr. Das, wofür es sich jeden Tag lohne, im Laden zu stehen, seien die …