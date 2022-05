Vergabe der städtischen Häuser an der Marktstraße könnte noch in diesem Jahr erfolgen Konzept-Vergabe ist auf dem Weg

In Sachen Umgestaltung der Marktstraße geht’s in der Politik voran. Foto: KB-Archiv

Nachdem die Konzeptvergabe der Häuser in städtischem Besitz an der Marktstraße im Vorfeld eifrig diskutiert wurde (das KB berichtete), fasste der Rat in der vergangenen Woche einen einstimmigen Beschluss. In die Vorlage der Verwaltung, die im Wesentlichen die Eckdaten und die Gewichtung einzelner Kriterien (wie etwa Kaufpreis, die Größe eines Ladenlokals und die Quadratmeterzahl günstigen Wohnraumes sowie Fassadengestaltung oder Stellplatzkonzept) festlegt, war es vor allem die Zusammensetzung der Jury, die von Seiten der Politik kritisiert worden war.

Hauptkritikpunkt war eine nicht den Mehrheitsverhältnissen im Rat entsprechende Verteilung der Stimmen. Die Jurywertung soll immerhin 35% der Gewichtung ausmachen und könnte damit durchaus zu einem ,Zünglein an der Waage‘ werden – wenn denn mehrere Bewerbungen von Investor*innen eingehen sollten.

Die Jury

Die vom Rat beschlossene Zusammensetzung der Jury sieht nun in der endgültigen Fassung so aus:

Stimmberechtigte Mitglieder:

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler,

4 Mitglieder der CDU-Fraktion,

2 Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen,

2 Mitglieder der SPD-Fraktion,

1 Mitglied der FDP-Fraktion,<…