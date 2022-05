So wählte Kevelaer

Am sommerlichen Wetter und dem Besuch der zahlreichen Kevelaerer Badeseen wird‘s wohl nicht gelegen haben, dass die Wahllokale auch in der Wallfahrtsstadt am vergangenen Sonntag nicht überragend gut gefüllt waren. Eine Wahlbeteiligung von 57,38% zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl ist wahrlich nicht berauschend. Ein Ergebnis gibt‘s trotzdem.

Erststimmen

In Kevelaer lag die CDU mit 47,86% bei den Erststimmen (NRW: 36,6%) deutlich vor SPD mit 23,02% (29,4%) und Grüne mit 15,40% (17,8%). Weitere Stimmen gingen an FDP mit 6,11% (5,5%), AfD mit 3,04% (5,2%), Freie Wähler mit 1,77% (0,5%), Linke mit 1,67% (2,3%) und Die Basis mit 1,12% (0,8%). Im Land Nordrhein-Westfalen lag die Wahlbeteiligung nach Angaben des Landeswahlleiters bei 55,5%, was im Gegensatz zur Landtagswahl 2017 eine Abnahme um 9,6% bedeutet.

Zweitstimmen

Bei den Zweitstimmen gestaltet sich die Verteilung unter den meistgewählten Parteien ähnlich: CDU 47,72% (NRW: 35,7%), SPD 20,71% 26,7%), Grüne 15,33% 18,2%), FDP 6,57% (5,9%), AfD 3,18% (5,4%), Linke 1,45% (2,1%), Die Basis 1,0% (0,8%) und Sonstige 4,04%.

Wahlberechtigte

In Kevelaer gab es nach Angaben des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) insgesamt 20.853 Wahlberechtigte zur diesjährigen Landtagswahl. An der Wahl teilgenommen haben in der Wallfahrtsstadt insgesamt 11.965 Personen. 134 ungültige Stimmen wurden verzeichnet.

Sitzverteilung

Aus der Wahl ergibt sich folgende Sitzverteilung für den NRW-Landtag: CDU 76, SPD 56, Grüne 39, FDP 12, AfD 12.