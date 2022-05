An drei Abenden wird‘s neue Party-Formate geben. Tradition bleibt auch. „ Live Gastro “ legt Programm im Kirmeszelt neu auf

Michael Kamps kennt sich mit seiner „Live Gastro GmbH“ bestens mit der Bewirtung in Festzelten aus. Foto: privat

Das Festzelt gehört zur Kevelaerer Kirmes wie die Fahrgeschäfte, Fressbuden und Bierstände. Zumindest die Schützen würden dies sicherlich genau so unterschreiben. Und der Rest der Bevölkerung? Der hatte in den vergangenen Jahren tatsächlich eher weniger Freude am Festzelt. Das Konzept war in die Jahre gekommen, fast nur noch für die Geselligkeit der Schützenvereine interessant. Das soll sich nun mit einem neuen Zeltbetreiber ändern. Der Kevelaerer Michael Kamps übernimmt mit seiner Eventmanagement-Firma „Live Gastro GmbH“ die Bewirtung.

Frischer Wind muss her

„Die ehemalige Zeltwirtin Frau Winthuis hatte uns gebeten, mal über eine Änderung nachzudenken“, berichtet Peter Tenhaef, Präsident der Geselligen Vereine Kevelaer, die die Kirmes ausrichten. Dies habe gesundheitliche Gründe und sei gleichzeitig ein sinnvoller Schritt Richtung Neuanfang. Denn in den vergangenen Jahren sei es einfach nicht mehr gelungen, das Zelt wirklich mit Leben zu füllen. Nun wird Michael Kamps das Zelt vorerst probeweise für ein Jahr übernehmen. Tenhaef ist zuversichtlich, dass es sich hierbei um eine langfristige Lösung handeln könnte.

Für Kamps selbst ist die Ausgangslage und das Ziel klar: „Wenn du nicht in irgendeinem Verein bist, hast du mit dem Kevelaerer Kirmeszelt nichts zu tun. Das finde ich traurig und das möchte ich ändern – ein bisschen Leben ins Zelt bringen.“