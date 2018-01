Winnekendonk. Im Jahre 1950 geboren, und das wohl gleich schon als Gärtner, denke ich sehr oft daran, wie schnell und wie viel sich eigentlich in den letzten Jahren verändert hat. Ich empfinde es so, als wenn alles immer noch schneller geht und die ganzen Entwicklungen immer rasanter werden. Und doch kommt es mir so vor, als sei alles erst gestern gewesen. Nicht nur durch meinen Beruf als Gärtner, sondern auch, weil es zu meinem absoluten Hobby wurde, hat mich die unermessliche Welt der Kräuter schon immer begeistert und die ist spannender als jeder Krimi.