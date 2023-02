APH sammelt am Kapellenplatz 500 Kartons mit Hilfsgütern Zupacken für Menschen in Not

Am Kapellenplatz sammelte die Stiftung APH für syrische Erdbebenopfer. Foto: nick



Manchmal macht Hilfe auch einfach sprachlos. „Ich habe keine Decken und Kleidung mehr, die ich spenden kann“, sagt eine Dame, „da habe ich einfach ein paar Windeln gekauft.“ Sagt‘s, legt die Windeln ab, dreht sich um und geht Richtung Hauptstraße. Sie erwartet keinen Dank, kein „vergelt‘s Gott“, keine Anerkennung. Sie will wohl einfach nur helfen.

Das wollen viele an diesem Montag, an dem die Aktion pro Humanität (APH) dazu aufgerufen hat, Spenden für die Menschen im Erdbebengebiet in Syrien zum Kapellenplatz zu bringen. Zwei Anhänger und ein großer Transporter stehen bereit. 200 Kartons hat die Hilfsorganisation geordert und schon bald nach Beginn der Sammlung ist klar: Sie werden nicht ausreichen, um die vielen Sachspenden aufzunehmen. Mehr als 500 Kartons werden am Ende des Tages auf den Weg nach Aleppo gebracht – mit diesem Ergebnis hat das Team der Aktion pro Humanität nicht gerechnet. Die Kevelaerer Stiftung hat die Menschen aufgerufen, warme Decken, neuwertige Winteranoraks, Isomatten und Babywindeln zum Kapellenplatz zu bringen (das KB berichtete). Und die vollgepackten Tüten und Kartons kommen an diesem Montag nahezu im Sekundentakt.

Große anpackende Unterstützung erfährt APH an diesem Tag aus der von Seydlitz-Kaserne Kalk…