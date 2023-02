Syrien-Erdbeben-Nothilfe-Allianz vom Niederrhein

Nach dem verheerenden Erdbeben hat auch die Aktion pro Humanität (APH) mit ihrer Vorsitzenden Dr. Elke Kleuren-Schryvers Kontakt zu ihren Projektpartnern in Syrien aufgenommen. „We are safe. But the disaster is huge. It’s like apocalypse phenomenon“ („Wir sind sicher. Aber die Katastrophe ist riesig. Es ist wie ein Apokalypse-Phänomen“), schreibt Pater Firas Lutfi aus Damaskus. Damaskus ist von der Katastrophe nicht betroffen – dort können direkt vor Ort Hilfsgüter besorgt werden. „Es werden vor allem Nahrungsmittel, warme Kleidung, Decken und Heizmaterialien benötigt. Dazu Verbandsmaterialien und Medikamente“, so die APH-Vorsitzende. Nach vielen bangen Stunden konnte APH auch Kontakt zu Jacques Mourad aufnehmen, der gerade zum neuen syrisch-katholischen Erzbischof vom Homs ernannt wurde. Der Geistliche, der – wie Pater Firas Lutfi auch – bereits mehrfach in Kevelaer zu Gast war, befand sich mit dem Auto auf dem Weg nach Aleppo, um vor Ort Hilfsmaßnahmen zu bündeln.

Nothilfe-Programm

APH hat bereits aus seinem Nothilfe-Programm 10.000 Euro für die Aleppo-Hilfe überwiesen. Wieder bewährt sich eine für die Menschen in den Katastrophen auf dieser Welt verlässliche Nothilfe-Allianz vom Niederrhein. Als Partner der Stiftung Aktion pro Humanität ist in all diesen Situationen nahezu immer die Stiftung der Familie Seibt aus Wesel-Flüren mit im Boot (jetzt hat sie 20.000 Euro Soforthilfe zugesagt). Die Rozanka-Stiftung spendet 5.000 Euro für spezielle Kinder-Nothilfe (Kleidung, Nahrungsmittel etc). Auch die Zevens- und die Manfred-Keppel-Stiftung (je 3.000 Euro) aus dem Kreis Kleve sind mit diesen maßgeblichen Hilfsbeiträgen mit auf dem Weg nach Syrien.

Am Montagabend (6. Februar 2023) , Tag 1 nach den vernichtenden Erdbeben, standen APH bereits 41.000 Euro für die konkrete und zeitnahe Krisenhilfe zur Verfügung. Pater Firas Lutfi koordiniert die Hilfsmaßnahmen aus Damaskus. Das Haupteinsatzgebiet der Hilfe von APH wird – wieder einmal – Aleppo sein. Hier sind die Franziskaner vor Ort, die für die Stiftung Aktion pro Humanität im Syrien-Krieg bereits vertrauensvolle und dynamische Partner waren. „Ich bin in Aleppo und versuche, den Betroffenen nahe zu sein“, sagt Firas Lutfi. „Es gibt so viel Schmerz und Angst im Herzen eines jeden, es ist so unglaublich, was dieses Erdbeben angerichtet hat. Schlimmer noch als die Zerstörung ist die Angst der Menschen, stärker noch als die Angst vor dem Krieg. Am Ende des Tages, an dem wir das Erdbeben zweimal gespürt haben, leben die Menschen immer noch in Kirchen, in Moscheen, auf der Straße, in Gärten und in Autos in Kälte und Feuchtigkeit…“

„Wir stehen für die Planung und Koordinierung der Hilfe auch in Kontakt mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn vom Bistum Münster, Weltkirche-Referat. Und natürlich auch mit unserem Kuratoriumsmitglied, Weihbischof Rolf Lohmann, Regionalbischof am Niederrhein. Beide kennen Pater Firas Lutfi und den ernannten Erzbischof Jacques Mourad von deren Besuchen hier am Niederrhein und in Münster persönlich.“ Auch beim Bistum Münster wurde über APH konkrete Hilfe für Syrien angefragt.

Die Nothilfe-Allianz vom Niederrhein geht noch weiter. Gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer, die der Aktion sofort nach der Anfrage zustimmte, organisiert das APH-Team eine Sammelaktion auf dem Kevelaerer Kapellenplatz (siehe Info-Kasten).

Medizinische Wiederaufbahilfe

„Die dritte Stufe unserer Hilfe könnte dann eine Art medizinische Wiederaufbauhilfe sein, wie etwa eine mobile Klinik oder konkrete Hilfe für ein Krankenhaus in Aleppo“, so Kleuren-Schryvers. „Dazu habe ich Kontakt mit Dr. Binan in Aleppo. Sie ist Psychologin, ihr Mann Arzt. Sie hat in Aleppo zusammen mit Pater Firas für die kriegstraumatisierten Kinder gearbeitet und tut das bis heute. Dr. Binan hat mit den Kindern auch unser Friedenstuch aus Aleppo gestaltet im vergangenen Jahr.“