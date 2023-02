Optik Hammans präsentiert sich in neuem Look Wiedereröffnung nach Umbau

Esther und Bernward Simon freuen sich über die Erweiterung ihres Angebots der Augenoptik. Foto: bee

Das Traditionsunternehmen „Optik Hammans“ an der Hauptstraße, das heute in der vierten Generation von Esther und Bernward Simon geführt wird, präsentiert sich in einem neuen Look. Das Unternehmerehepaar hatte sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, den Uhren- und Schmuckbereich aufzugeben, um sich zukünftig ausschließlich der Optik zu widmen, mit umfangreicherem Service sowie mit einem breiteren Brillenangebot ( das KB berichtete ).

„Der circa zweiwöchige Umbau verlief wirklich reibungslos und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Trotz des geschlossenen Ladenlokals konnten wir unsere Kunden während der Umbauphase dennoch weiterhin gut betreuen“, sagt Bernward Simon.

Heute mehr Leistungen

Gut aufgestellte Optikfachgeschäfte zeichnen sich heute zunehmend dadurch aus, dass sie erweiterte Leistungen in der Optometrie, wie zum Beispiel die Augeninnendruckmessung, anbieten. Viele der heute angebotenen Leistungen wurden früher nur durch Augenärztinnen und -ärzte erbracht, dies hat sich durch die heute ausgereifte und schnell voranschreitende Technologie stark in die Optikfachgeschäfte verlagert. „Wir dürfen zwar keine Diagnose stellen, dies obliegt nach wie vor dem Augenarzt. Aber wir können durch unsere kontinuierliche Aus- und Weiterbildung und durch hochmoderne Geräte schon oft in der Frühphase einer Sehbeeinträchtigung dem Kunden anraten, einen Augenarzt aufzusuchen“, erklärt Esther Simon.

„Durch unseren ältesten Sohn Alexander, der an der Fachhochschule in Jena im Bereich der Optometrie selbst doziert, kommen wir auch in den Genuss der zusätzlichen, familieninternen Fortbildung. Er hält uns auf dem Laufenden, was gerade in unserem Fachgebiet an…