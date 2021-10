Zwei Diebstähle aus PKW

Zu zwei Diebstählen aus PKW kam es am Donnerstag, 7. Oktober 2021, in Kevelaer. Auf dem Waldparkplatz “Wettener Busch” am Am Altwettener Weg in Winnekendonk zerschlugen unbekannte Täter*innen zwischen 10 und 12 Uhr die Beifahrerscheibe eines Opel Zafira. Sie entwendeten einen Rucksack aus dem Wagen, inklusive der darin enthaltenen Geldbörse.

Ein besonders dreister Täter schlug gegen 19 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz zu: Ein Autofahrer saß nach dem Parken noch in seinem Wagen, als ein unbekannter Mann die Beifahrertür aufriss und sich einen Rucksack vom Sitz schnappte. Der 62-jährige Geschädigte lief noch hinter dem Dieb her, verlor ihn in der Fußgängerzone der Hauptstraße jedoch aus den Augen. Der Täter wird beschrieben als vermutlich nordafrikanischer Herkunft, ca. 175 bis 180 cm groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt mit einer hageren Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug ein dunkles Oberteil. Zeugenhinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.