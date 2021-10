Spielmannszug bekommt historische Fahnen

Der vor fast 100 Jahren gegründete Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer ist fester Bestandteil und musikalischer Begleiter vieler Veranstaltungen und Feste in der Marienstadt. Die Volksbank an der Niers unterstützte den Verein jetzt bei der Anschaffung von mehreren historischen Fahnen zur Befestigung an den Paradetrommeln der Musiker*innen.

Die bunt gestalteten Fahnen zeigen das alte Stadtwappen mit dem Antoniuskreuz auf der linken Seite und einem dreiblättrigen Zweig auf der rechten Seite. Damit bringt der Spielmannszug bei den nächsten Auftritten Farbe und historisches Flair mit auf die Straße.

Der Vorsitzende Stefan Jansen bedankte sich gemeinsam mit Gerätewart Stefan Lamers und dem 2. Vorsitzenden Marco Aymans bei Geschäftsstellenleiter Michael Rütten von der Volksbank in Kevelaer für die großzügige Spende. Der Verein probt jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Neue Musikinteressierte sind jederzeit gerne gesehen.