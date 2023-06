Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Am 7. und 8. Juli 2023 findet in der Wallfahrtsstadt Kevelaer wieder das beliebte „Heißluft-Ballon-Festival“ statt. Mit geplanten Ballonstarts, buntem Festivalgelände und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm (das KB berichtete) zieht die Veranstaltung nicht nur Ballönerinnen und Ballöner sowie Modellballönerinnen und Modellballöner, sondern auch eine Vielzahl an Besuchern in den Solegarten St. Jakob. Nicht zuletzt durch den nostalgischen Jahrmarkt wird auch den kleinen Gästen eine familienfreundliche Aktionsfläche geboten. Das Nachtglühen am Freitagabend ist traditioneller Bestandteil des „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festivals“. Auch hier gibt es für Kinder die Möglichkeit an einem besonderen Erlebnis teilzunehmen.

„Glühwürmchen“ gesucht

Beim Nachtglühen am 7. Juli 2023 werden die Brenner der Heißluft-Ballone wieder zum Mittelpunkt des Abends, wenn dieHüllen der Ballone im Takt der Musik erstrahlen und die dunkle Ballonwiese zum Leuchten bringen. Junge Kevelaererinnen und Kevelaerer haben die Möglichkeit, das Spektakel direkt am Geschehen mitzuerleben. Das Kevelaer Marketing sucht zusammen mit dem „KeveLama“ als Kindermaskottchen für diesen Abend noch „Glühwürmchen“ im Alter von 8 bis 14 Jahren. Gemeinsam mit einem Ballon-Piloten oder einer -Pilotin, welche die Patenschaft für sie übernehmen, dürfen sich insgesamt zwanzig Kinder in den Ballonkörben auf der Wiese am Solegarten St. Jakob aufhalten.

Interessierte können sich telefonisch unter 02832 122-990 beim Kevelaer Marketing melden oder unter Angabe von Name, Alter und Telefonnummer eine E-Mail an kultur@kevelaer.de senden. Die „Glühwürmchen“ melden sich dann um 21.30 Uhr am Infostand des Kevelaer Marketings und werden von dort aus ihrem „Ballon-Paten“ zugeteilt.