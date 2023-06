Physik, programmieren oder Pommes essen

Es ist immer ein herausragender Moment, wenn die jungen Talente des Gaesdoncker Kinder College am Ende eines Studienjahres ihren Eltern, Familien und Freunden endlich präsentieren können, was in einem Jahr erforscht, entdeckt und erarbeitet wurde. Das Kinder College ist als Einrichtung der Begabungsförderung seit Jahren fester Bestandteil der Bildungslandschaft am unteren Niederrhein. Hier kooperiert das Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck mit dem Kreis Kleve und richtet das Angebot an besonders begabte und motivierte Grundschulkinder.

Cesar-Code, Calliope oder Zahlen auf Chinesisch – Wer mit diesen Begriffen zunächst nichts anfangen kann, muss erkennen, dass die Grundschulkinder, die im vergangenen Jahr am Kinder College an der Gaesdonck teilgenommen haben, den meisten Erwachsenen einiges an Wissen und Können voraushaben. Im Laufe des Jahres gingen die Kinder in den naturwissenschaftlichen Kursen Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik auf Forschungsreise: Dabei untersuchte der Biologie-Kurs die Natur des vielseitigen Gaesdoncker Geländes hautnah. In Chemie gab es zwischendurch knallende Reaktionen, während die Physiker unter anderem stabile Brücken bauten oder ein Mikrowellen-Gerät untersuchten. Ganz anders als in der Schule zeigte sich der Mathematik-Kurs, in dem zum Beispiel mithilfe des Cesar-Codes geheime Botschaften verschlüsselt werden konnten. Neu in diesem Schuljahr war der Mini-Computer Calliope, der von den Informatik-Kindern selbstständig programmiert werden konnte. Auch die Kinder in den sprachlich-künstlerischen Kursen gingen auf große Entdeckungsreise. So reisten die Kinder des Englisch-Kurses in viele englischsprachige Länder und wurden dabei vom Hund Barney begleitet, der ihnen regelmäßig Post schickte. Der Niederländisch-Kurs nutzte die Nähe der Gaesdonck zu den benachbarten Niederlanden und ging dort zum Abschluss Pommes essen, wobei die Kinder selbstständig die Bestellung aufgaben. Eine große Herausforderung der chinesischen Sprache sind die uns unbekannten Zeichen und die ungewohnte Aussprache, doch spielerisch lernten die Kinder auch die traditionelle chinesische Schreibweise der Kalligraphie kennen. Eine Reise durch die Kunst mit dem Ziel, ein eigenes Memory zu produzieren, durchlebten 22 Kinder, die tatkräftig von Schülerinnen des Gaesdoncker Gymnasiums unterstützt wurden.

“Kopf-Herz-Charakter”

Wie groß das Interesse an den Ergebnissen der Kinder war, zeigte die vollgefüllte Aula der Gaesdonck. Hier begrüßte der Koordinator des Kinder College, Markus van Briel, die Kinder, Eltern und alle Anwesenden. „Ihr habt in diesem Jahr viel erreicht, euch in den verschiedenen Kursen persönlich weiterentwickelt und vielleicht ein neues Talent entdeckt. Jede und jeder von euch hat das Beste gegeben und gezeigt, dass mit Engagement viel möglich ist“, resümierte van Briel rückblickend. Auch der Gaesdoncker Direktor, Dr. Markus Oberdörster, zeigte sich über so viele Gäste auf dem Campus begeistert und erinnerte in seinem Grußwort an das Leitmotiv der Gaesdonck, „Kopf-Herz-Charakter“, was bestens zur Förderidee des Kinder College passt. Sowohl van Briel als auch Oberdörster forderten die Kinder auf: „Bleibt zukünftig weiterhin neugierig!“

Die besondere Verbundenheit der Gaesdonck und des Kinder College mit der Politik zeigte sich darin, dass die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Goch, Maria Beaupoil, es sich nicht nehmen ließ, die Stadt Goch bei der Abschlussveranstaltung zu vertreten, indem sie ebenfalls ein Grußwort sprach und sich sehr für die Ergebnisse der einzelnen Kurse interessierte.

Nach der Präsentation erhielten alle Teilnehmenden ihr ersehntes Zertifikat. Beendet wurde der Vormittag mit einem gemeinsamen Mittagessen.