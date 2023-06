Heißluft-Ballon-Festival im Solegarten

Am 7. und 8. Juli 2023 verwandelt sich der Solegarten St. Jakob in eine Welt voller großer und kleiner Luftfahrzeuge. Neben 25 Ballonteams und sieben kleineren Modellballonen reisen in diesem Jahr sogar mehrere Ballone in sogenannten „Sonderformen“ zum Festival an. Nach der Premiere der Hubschrauber-Rundflüge im vergangenen Jahr sind trotz einiger negativer Stimmen (das KB berichtete) auch dieses Mal Flüge in dem begehrten Flieger geplant. Das Festival öffnet an beiden Tagen um 16 Uhr.

Auf der großen Wiese im Solegarten St. Jakob wartet das Festivalgelände im altbekannten Flair auf die Besucher. Der nostalgische Jahrmarkt bietet neben dem „Ballon am Kran“ tolle Kinder-Aktionen für die Kleinen. Für die Stärkung zwischendurch ist mit einem breiten gastronomischen Angebot gesorgt. Auch im Rahmenprogramm kehren traditionelle Bestandteile zurück. Am ersten Festivaltag, Freitag, 7. Juli 2023, findet nach dem ersten geplanten Ballon-Start am Abend das „Nachtglühen“ statt. In der Dunkelheit rüsten sich die Ballone dann noch einmal auf und lassen ihre Hüllen am Boden zum Takt der Musik leuchten. Die beeindruckenden Choreografien locken bereits viele Jahre Besucher nach Kevelaer. Ein neues Highlight hingegen bietet die geplante „Ballöner Party“ am Abend des Festival-Samstags, 8. Juli 2023. Das Konzept wartet mit Musik und Beats vom Kevelaerer DJ „Mike Sleeves“ auf die Besucher.

Die Ballonstarts sind regelmäßig morgens und abends geplant. Hierzu ist gutes „Ballon-Wetter“ nötig. Bei Wind und Regen kann nicht gestartet werden. Michael Krämer ist als Mitorganisator und langjähriger Ballonpilot ständig im Austausch mit einem Wetterexperten. Mit den Hubschrauber Rundflügen wurde im vergangenen Jahr ein begehrter Programmpunkt in das Festival integriert. Auch im Jahr 2023 wird es daher möglich sein wieder Tickets für einen Rundflug über die Wallfahrtsstadt im Helikopter zu ergattern. Die Tickets sind voraussichtlich ab Mitte Juni in der Tourist Information erhältlich. Aber auch zwischen den Heißluft-Ballonen können einige besondere Exemplare entdeckt werden. Neben Ballons in der typischen Gestalt reisen dieses Mal gleich mehrere Sonderformen an: Zu bestaunen gibt es eine Katze, zwei Flaschen und eine Sonne.