Besonderer Gast zu einem besonderen Jubiläum: Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes Eva Maria Welskop-Deffaa reihte sich in die Gästeschar ein und gratulierte dem Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze und seinen Mitarbeitenden zum 10-jährigen Bestehen.

Die Hilfe von Menschen für Menschen steht im Vordergrund der Einrichtung – und Respekt. Denn Respekt wird jeder Person entgegengebracht, die Hilfe im Caritas-Centrum aufsucht.

Begleitung – kurz oder intensiv

„Wir helfen kostenlos und ohne groß nach Herkunft, nach Religion zu fragen. Niemand muss sich für seine Situation rechtfertigen. Alle werden angenommen – so wie sie sind“, beschreibt Gudrun Blumenkemper die Arbeit des Caritas-Centrums. Ob Schuldnerberatung, Allgemeine Sozialberatung, Beratung für Flüchtlinge oder die Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien: „Weit mehr als Tausend Menschen erhalten jedes Jahr Begleitung im Caritas-Centrum“, erläutert die Koordinatorin des Caritas-Centrums. „Manche benötigen nur eine kurze Begleitung, andere wiederum eine intensivere“, so Blumenkemper. Vorteilhaft ist die enge Vernetzung der verschiedenen Dienste, die diese Beratungsarbeit ausmacht. Komplexe und vielschichtige Problemlagen können im Caritas-Centrum auf diese Weise „aus einer Hand“ besprochen und angegangen werden. „Dies ist für unsere Klientinnen und Klienten, aber auch für unsere Mitarbeitenden von großem Vorteil.“

Herzstück des Zentrums ist das „Café to come“. Wie in den Beratungszentren in Straelen und Geldern ist auch dieses Café eine sehr niederschwellige Begegnungsmöglichkeit. „Hier ist immer jemand da, mit dem man einfach mal ein Pläuschchen halten kann“, beschreibt die Mitarbeiterin der Caritas das beliebte Angebot an der Marktstraße. „Wir sind froh, dass wir im Café auf ein starkes Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeitenden zählen dürfen.“ Aber nicht nur darauf kann das Caritas-Centrum zählen. „Auch die gute Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Kirchengemeinden, Kommunalpolitik und den anderen sozialen Akteuren in Kevelaer und Weeze ist unverzichtbar. Ohne sie könnten wir unsere Arbeit in dieser Form nicht leisten.“