Die Veranstalter planen eine Fortsetzung in 2023 „ K-Vibez “ feierte Premiere am Skatepark

Die Dreifachturnhalle kann sich dank einiger Künstlerinnen und Künstler jetzt so richtig sehen lassen. Foto: Thomas Meyer

Was die Skate-Abteilung des Kevelaerer Sportvereins am vergangenen Samstag, 3. September 2022, auf die Beine gestellt hatte, konnte sich sehen lassen: Thomas Meyer und Stephan Osterkamp hatten ein Skate-Event samt Contest, Graffiti-Aktionen und einer Party organisiert.

Das Fazit zur Premiere fällt deutlich aus: „Es ist sehr, sehr gut angenommen worden. Eigentlich habe ich noch kein einziges negatives Wort gehört. Es sind alle sehr zufrieden, weil es einfach was Neues ist, was wir in Kevelaer geschaffen haben – und was wir auch in Kevelaer fortsetzen werden“, berichtet Meyer, der sogar voller Stolz auf den Sieg seiner Tochter Collien Meyer beim Contest in der Frauen-Kategorie blicken kann.