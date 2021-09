Von Weeze aus nach München, Berlin und Sylt

Green Airlines bietet ab dem 14. Februar 2022 Flüge vom Airport Weeze zu drei neuen Zielen innerhalb Deutschlands an. Das Angebot der virtuellen Fluggesellschaft umfasst insgesamt 12 wöchentliche Verbindungen nach Berlin, München und Sylt. Die Flüge sind ab sofort unter www.green-airlines.com buchbar.

Green Airlines verbindet den Weeze Airport insgesamt viermal wöchentlich jeweils montags, dienstags, freitags und sonntags mit der deutschen Hauptstadt. Die Flüge in die bayerische Landeshauptstadt München starten zweimal täglich am Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Außerdem können Reisende vom Niederrhein insgesamt zweimal in der Woche auf die Nordseeinsel Sylt fliegen. Das eingesetzte Fluggerät wird flexibel auf die Buchungslage angepasst.

„Die Nähe des Flughafens Weeze zu den Niederlanden ermöglicht uns, nicht nur unsere Präsenz in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden auszubauen. Wir freuen uns, den Menschen aus der Region damit eine Auswahl an klimafairen Flügen zu innerdeutschen Destinationen zu bieten. Auch Reisende aus Bayern, Berlin und Sylt können fortan komfortabel an den Niederrhein und in die angrenzenden Niederlande reisen“, sagt Stefan Auwetter, Gründer und CEO bei Green Airlines.

Weitere Informationen über Green Airlines und die genauen Abflugzeiten finden Sie unter www.green-airlines.com.