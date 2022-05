Unter dem Sternenhimmel schlafen

Am Freitag, 20. Mai 2022, rufen die Jugendzentren aus dem Südkreis wieder zur Aktion „Gemeinsam unterm Sternenhimmel“ auf. Mitmachen können alle, die eine Nacht unter freiem Himmel verbringen möchten. Ob mit Freund*innen, der Familie oder alleine: In dieser Nacht schlafen alle gemeinsam draußen.

Begleitet wird das Abenteuer im Freien mit Überraschungs-Outdoor-Tüten, die mit Spielen, Büchern und Co. für Unterhaltung und Spaß am Abend sorgen. Bis einschließlich 16. Mai können sich Teilnehmende aus Kevelaer im Jugendzentrum Kompass, Kroatenstraße 87 in Kevelaer, Tel. 02832 / 951-710 oder per E-Mail an kompass@schulen-kevelaer.de, anmelden. Die Outdoor-Tüten können am 19. Mai bis 20 Uhr und am 20. Mai bis 17 Uhr abgeholt werden.

Social-Media-Aktion

Unter dem gemeinsamen Hashtag der Aktion #gemeinsamdraussenschlafen können alle, die die Nacht unter freiem Himmel verbringen, auf Social Media zeigen, wie sie den Abend gestalten und wie ihre Nacht draußen aussieht.

„In den letzten beiden Jahren mussten die Jugendzentren kreativ werden, um in Pandemie-Zeiten trotzdem etwas für die Kinder machen zu können. Umso schöner ist es, dass Aktionen, die aus der Not heraus entstanden sind, so gut angenommen wurden und deshalb weitergeführt werden. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sind sich Stefanie Hähn und Franziska van Rickeln vom Jugendzentrum Kompass in Kevelaer einig.

Die gemeinsame Aktion wurde bereits im letzten Jahr ins Leben gerufen. Damals wollten die Organisator*innen Abwechslung in den tristen Corona-Alltag bringen und für die Kinder ein kleines Abenteuer erlebbar machen. Mit dabei sind Jugendzentren aus Issum, Straelen, Weeze, Goch, Rheurdt, Kerken, Wachtendonk und der Wallfahrtsstadt Kevelaer.