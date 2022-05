14-jährige Radfahrerin kollidiert mit PKW

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein*e bislang unbekannte*r Fahrzeugführer*in die Lindenstraße in Richtung der Klever Straße (B 9). Hier beabsichtigte er/sie nach rechts abzubiegen, übersah dabei aber eine bevorrechtigte 14-jährige Radfahrerin aus Kevelaer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch verletzte sich die 14-Jährige leicht.

Der/die Unfallverursacher*in kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern setzte die Fahrt fort. Bei dem PKW soll es sich um einen Volvo gehandelt haben. Die 14-jährige Radfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeug*innen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 zu melden.