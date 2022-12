An Weihnachten will keiner allein sein. Vielen Menschen hilft die Telefonseelsorge. Und dann kommt die stille Nacht…

Die Telefonseelsorge bekommt auch an den Weihnachtstagen viele hilfesuchende Anrufe. Foto: privat

An Weihnachten, insbesondere Heiligabend, herrscht das große Gefühlschaos und zwar für alle gleichermaßen. Ganz gleich, ob im großen Familienverbund oder im erweiterten Freundeskreis, es gibt kaum eine Zeit, die emotional so aufgeladen ist. Und das gilt auch bei den Alleinstehenden. Nie werden Menschen so unmittelbar mit ihrer Einsamkeit konfrontiert wie in diesen Tagen. Und dann rufen sie auch die Telefonseelsorge an.

An die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind viele Erwartungen geknüpft, von denen einige auch enttäuscht werden: Kinder, die an Heiligabend nicht kommen können, Streit zum Jahreswechsel. Und wer hört dann eigentlich noch zu?

„Diese Kombination aus Dunkelheit und Weihnachtsgedöns sorgt dafür, dass viele Menschen zu Hause sitzen und massiv leiden“, weiß auch Erika Werner (Name von der Redaktion geändert), deren Stimme viele von den verzweifelten Menschen hören, wenn sie das bundesweite Seelsorgeangebot in Verantwortung der evangelischen und der katholischen Kirche nutzen und die kostenfreien Nummern 0800/111 0 111, 0800/111 0 222 oder 116 123 wählen.

Vor allem nachts, und da sei sie in der Regel am anderen der Leitung zu hören, wäre für die Anrufenden die schlimmste Zeit, trügen die meisten ihre Endgedanken zu denen, von denen sie auf irgendeine Art ein S…