Spannende Stadtführung mit dem Kevelaerer Johann-Peter van Ballegooy Geschichten auch für Ortsansässige

Einige Neugierige hatten sich zur Stadtführung „Typisch Kevelaer“ vor der TI eingefunden. Foto: gee

Trotz des fast typischen Nieselregens am Niederrhein fanden sich einige Neugierige ein, um Neues und Altes über die Stadt zu hören und zu sehen. Eine von vielen Gästeführungen, die das Kevelaer Marketing anbietet, war am Samstag, 15. Oktober 2022, „Typisch Kevelaer“ – Geschichten und Geschichtchen aus und über Kevelaer.

Eine Stunde sollte die Führung dauern – weder den Gästen noch Peter van Ballegooy, den Gästeführer, störte es, dass es dann doch länger um die Historie der Stadt oder um kleine Anekdoten ging. Van Ballegooy ist in Kevelaer groß geworden, sagte er. „Fragen Sie ruhig auch zwischendurch, was Sie wissen möchten“, ermunterte er die Gruppe. Das tat sie dann auch. „Das wusste ich noch gar nicht von unserer Stadt“, wunderte sich eine Teilnehmerin, eine andere sah sich die Relieftafel am Anfang der Hauptstraße an und bemerkte, dass sie diese noch nie so richtig wahrgenommen habe. Die Überschrift lautet: Kevelaer in der Welt. Diese Tafel gehört wie weitere Relieftafeln zur Neugestaltung der Hauptstraße in den Jahren 2018 und 2019. Auf diesen Tafeln gibt es einige interessante Informationen zu lesen.

Viele der Führungen in Kevelaer sind kostenlos, diese kostete 6 Euro. „Ich wa…