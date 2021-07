Schnell mal nach Kevelaer

In Düsseldorf und Neuss sollen Busse als Werbefläche mit der Kampagne „In 60 Minuten in Kevelaer“ Geschmack auf die Wallfahrtsstadt machen und neue potenzielle Touristengruppen anlocken. Parallel dazu startet eine Kampagne auf den Social Media-Kanälen der Stadt.

Dass in der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Bereich Tourismus einiges in Bewegung geraten ist, haben schon viele Besucher*innen und Kevelaerer*innen bemerkt. Der Umbau der Tourist Information im Rathaus, die Einführung der KevelaerCard und die neue Website sind nur einige Beispiele dafür. Jetzt spannen die Mitarbeiterinnen der Abteilung „Tourismus & Kultur“ unter der Leitung von Verena Rohde den Bogen weiter und bringen Kevelaer und Umgebung in zwei umliegende Großstädte.

Lange sichtbar sein

Für die Tourismuskampagne im Raum Düsseldorf hat sich die Agentur „Benning, Gluth & Partner“ aus Oberhausen, die schon für die überaus erfolgreiche Einführung des neuen Logos der Wallfahrtsstadt – im Volksmund ,das K von Kevelaer‘ – verantwortlich zeichnete, pfiffige Sprüche einfallen lassen, die auf ansprechenden Fotos von Kevelaerer und niederrheinischen Sehenswürdigkeiten zu lesen sind. Diese Motive hat man im vergangenen Jahr, im Rahmen eines gezielten Fotoshootings, gewonnen. „Gerade bei geringerem Budget bietet sich Verkehrsmittelwerbung auf Heckflächen optimal an, um lange in der Fläche sichtbar zu sein“, sagt Agentur-Projektmanager Peter Hüben.

Auf insgesamt zwölf Hecks von Linienbussen ist beispielsweise auf einem Bild vom Gradierwerk „Von Oberkassel nach Überglücklich in 60 Minuten“ zu lesen und auf einem Foto, das zum Wandern animiert „Von Flingern nach Wandern in 60 Minuten“. „Wir wollen mit der Kampagne ‚Kevelaer. Komm nach Draußen‘ die Großstädter für Ferienziele ganz in ihrer Nähe und für längere Aufenthalte begeistern“, sagt Verena Rohde. Zehn Busse fahren durch Düsseldorf und zwei Busse sind in Neuss unterwegs.

Social Media-Kampagne

Das Ganze werde mit einer Kampagne auf Social Media verstärkt, indem weitere Inhalte kommuniziert und Einblicke gewährt würden. „Der Wunsch, gerne Zeit draußen zu verbringen, ist ungebrochen. Daher haben wir neben Radrouten auch einige Wanderrouten ausgearbeitet, die wir nun aktiv bewerben wollen“, so Rohde. Die Buskampagne läuft noch bis Ende August.