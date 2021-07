Unternehmer sammeln 12.000 Euro Spenden für Flutopfer durch Charity-Festival Spontane Aktion mit vollem Erfolg

Auch unterschiedliche DJ‘s hatten sich bereiterklärt, beim Charity-Event aufzulegen. Foto: privat

Gerade mal eine Woche Zeit gaben sich alle Akteure, um mit viel Liebe zum Detail in Kevelaer ein Musikfestival zu Gunsten der Flutopfer auf die Beine zu stellen. Dirk Roosen, Mitorganisator des Straelener Festivals ‚City of Flowers’, hatte diese Idee, nachdem er mit Mike Püllen (Starlack) in Arcen gegen den stetig steigenden Maaspegel im Einsatz war. „Das kann nicht alles gewesen sein“, waren sich beide sofort einig.

In kürzester Zeit war ein Netzwerk aufgebaut, Location, Equipment, Sponsor*innen sowie zahlreiche begeisterte Helfer*innen gefunden (das KB berichtete) und das Projekt gestartet. Aus einer spontanen Idee wurde so kurzerhand das „cof helping hands festival“, das am vergangenen Samstag stattfand.

Das Bootshaus von Marc Moors und Ferhat Ökce (Old Butchery) bot sich als idealer Austragungsort an und nach der spontanen Zusage zur technischen Ausstattung durch Janik Hensen (Dekor Event), waren die Weichen gestellt.

Cocktailbar, Chill-Inseln und Wohlfühlatmosphäre

Mit freiem Blick zu den grünen, teilweise überfluteten Niersauen, dem zur Cocktailbar umfunktionierten Wohnwagen, kleinen gemütlichen „Chill-Inseln“ und der schön abgestimmten S…