Künstler-Duo aus den Niederlanden bringt Kunstwerke in die Innenstadt Schaufenster werden zum Adventskalender

Anique Bossink bringt frei aus der Hand Kunstwerke auf Kevelaerer Schaufenster. Foto: UB

„Es ist für uns etwas ganz Besonderes, hier in dieser schönen Stadt die Schaufenster gestalten zu dürfen“, schwärmt das niederländische Künstler-Duo Anique Bossink und Jonas Termijtelen. Seit knapp drei Jahren ist das Paar unter dem Logo „Das Wunderfenster“ quer durch Deutschland unterwegs – mit dem Kopf voll kreativer Ideen sowie einer Handvoll Acryl- und Kreidestifte.

„Es ist einfach schön zu beobachten, mit welcher Leichtigkeit Anique ohne Schablone ganz spontan eine Geschichte auf das Schaufenster zaubert“, sagt Anja Hummler, Inhaberin des Geschäftes „Schauplatz“. Bei ihrer Freundin in Dortmund ist die Kevelaererin auf „Das Wunderfenster“ aufmerksam geworden und hat das Künstlerteam engagiert. Die Zeichnungen im Frühjahr auf ihren Schaufenstern an der Busmannstraße 3-5 fanden großen Anklang. „Das wäre doch auch mal was für die ganze Stadt“, dachte sich Anja Hummler im Hinblick auf die Adventszeit und nahm Kontakt zur Abteilung „Tourismus & Kultur“ auf.