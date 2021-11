Volleyballer waren erfolgreich am Netz

Am Wochenende konnte die erste Herrenmannschaft sowie die Jugend der KSV-Volleyballabteilung erfolgreich punkten. Die Damen hingegen zahlen weiterhin Lehrgeld.

In ihrem Heimspiel gegen die MTG Horst konnte Trainerin Heike Thyssen ihre Mannschaft (Herren I) wieder in die Erfolgsspur bringen. Die Vorzeichen waren dabei gar nicht gut: Mit Zuspieler Robin Verhoeven und Außenangreifer Sebastian Derrix fielen gleich zwei Spieler der Stammformation aus. Da die zweite Mannschaft jedoch spielfrei hatte, konnte der Kader mit vier Spielern aus diesem Team ergänzt werden.

Der 3:0 Sieg der Kevelaerer war deutlich und ungefährdet, begann allerdings ungewöhnlich: Heike Thyssen hatte versehentlich eine falsche Nummer auf dem Aufstellungszettel notiert. So musste der KSV direkt zu Beginn Gregorz Pytlik gegen Luca Tönißen wechseln, damit die Formation wieder stimmte. Ob es auch an dieser Situation lag – auf jeden Fall kam das typische, dynamische Spiel des KSV nur schwer in Gang. Insbesondere der Horster Angreifer Eike Koop war in dieser Phase nicht zu stoppen.

Zur Mitte des ersten Satzes stellte sich der Block der Kevelaerer dann besser auf den Gegner ein. Ab dem Spielstand von 8:8 erarbeitete sich der KSV nun Punkt für Punkt einen Vorsprung. Zum Ende des Satzes betrug dieser dann 9 Punkte und mit 25:16 ging Satz eins an die Kevelaerer.

Angriff und Libero stark

Die Marienstädter waren nun nicht mehr zu stoppen. Mit Hilfe des wieder zurückgekehrten Alessandro Nobbers, der als Libero eine starke Leistung ablieferte, und der im Angriff nicht zu stoppenden Mirko Novak und Robin Broeckmann, wurden in den Sätzen zwei und drei schnell klare Zeichen gesetzt. In beiden Sätzen erspielte sich der KSV einen Vorsprung und konnte die Sätze mit 25:14 beziehungsweise 25:16 gewinnen.

Neben dem starken Angriff waren es aber auch die Blockarbeit und eine aufmerksame Abwehr, die Heike Thyssen erfreute. Mit diesem Sieg ist der KSV auch weiter auf Tuchfühlung zum Tabellenführer der Verbandsliga, dem VV Human Essen IV. Die Mannschaft bedankte sich zum Schluss bei den Zuschauer*innen, die sich sehr diszipliniert an die 2G-Regeln gehalten haben. Für den Kevelaerer SV spielten: A. Nobbers, S. Kannenberg, R. Broeckmann, J. Broeckmann, M. Thyssen, G. Pytlik, S. Derrix, L. Tönißen, M. Zlotucha, R. Verhoeven, M. Ophey, und M. Novak.

Nur ein Satzerfolg

Für die Damenmannschaft des KSV hingegen reichte es auch in ihrem fünften Saisonspiel in der Bezirksklasse nur zu einem Satzerfolg. Mit 1:3 mussten sie sich dem TV Sevelen II beugen. Das Team kam nur langsam auf Touren. Viele Eigenfehler führten mit 13:25 zu einem schnellen Satzverlust. Im zweiten Satz stabilisierte sich aber die Leistung und mit 25:22 konnte Satz gewonnen werden. Leider kehrten die Fehler, die den ersten Satz gekostet haben, in den Sätzen drei und vier zurück. Mit 12:25 und 19:25 gingen die Sätze an Sevelen, sodass das Spiel mit einem Endstand von 1:3 verloren wurde.

Coach Alessandro Nobbers zeigte sich im Allgemeinen zufrieden mit der Leistung seiner Spielerinnen, weiß jedoch auch, dass das Problem in den Annahmen lag. Waren es in den vergangenen Spielen meist kurze Aufgaben der Gegnerinnen, spielte Sevelen eher lange Aufgaben. Dies stellte die Annahme immer wieder vor Probleme, die in den nächsten Trainingseinheiten angegangen werden sollen.

Schon am vorletzten Wochenende spielten auch die jugendlichen Volleyballer des KSV. In ihrem dritten Spiel in der Volleyball-Bezirksliga der männlichen U18 konnten die Spieler um das Betreuerteam aus Marcel Thyssen und Marc Ophey den zweiten Sieg verbuchen. Gegen den Verberger TV II brauchte der KSV aber einiges an Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden.

In Satz eins mussten die Spieler von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Der VTV konnte so den ersten Satz sicher mit 25:17 gewinnen. Mit leicht veränderter Startaufstellung, Szymon Marcjan war jetzt auf dem Feld, zeigte der KSV aber ein anderes Bild: Punkt um Punkt konnten sich die Kevelaerer absetzen und lagen schnell mit 10:2 in Front. Auch wenn Verberg nochmals auf 4 Punkte herankommen konnte, sollte es in diesem Satz für den KSV reichen. Ungefährdet wurde mit 25:16 der Satzausgleich erzielt.

Der folgende Tie-Break entwickelte sich zum Krimi. Der VTV begann mit leichten Vorteilen, aber beim Stand von 12:12 konnte der KSV erstmals ausgleichen. Das Spiel ging nun Hin und Her. Die Kevelaerer Jungs mussten fünf Satz- und Spielbälle abwehren, bevor sie selbst, mit dem dritten Satzball, den finalen Satz mit 22:20 holen konnte.

Mit 2:1 Sätzen und freudigen Gesichtern ging es wieder zurück in die Marienstadt. Die U18-Mannschaft belegt nun, punktgleich mit den vor ihr platzierten Teams, den dritten Tabellenplatz. Bei der U18 standen auf dem Feld: T. Janßen, J. Ostrau, B. Burau, P. Gromov, K. Skornia, S. Marcjan, L. Willems und S. Geßwein.