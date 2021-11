Milad Mauris betreibt das Traditionshaus künftig gemeinsam mit Thomas John Café Heilen ist wieder geöffnet

Milad Mauris freut sich, seine ersten Gäst*innen im Café Heilen empfangen zu können. Foto: FG

Ruth und Bernhard Lesaar freuten sich schon Mitte der vergangenen Woche: „Wiedereröffnung in Kürze“ stand da im Fenster des leerstehenden Café Heilen. „Hier gab es immer den besten Kuchen, da konnte kein anderes Café mithalten. Vor allem die Petits fours, ein Genuss!“, schwelgt das Kevelaerer Rentnerpaar in Erinnerung an genussvolle Nachmittage.

Schon vorab konnten sich die Lesaars in die Gästeliste des Traditionscafés eintragen lassen: Nach der ersten Schließung im Jahr 2019 und dem Kurzgastspiel eines Weezer Meisterbäckers im vergangenen Jahr wird künftig Milad Mauris das Sagen haben und Tortenheber und Rührschüsseln zum Einsatz bringen, um feine Kuchen und mehr am Tisch servieren zu können.

Traditionsbewusste Kevelaerer*innen müssen sich noch nicht mal groß umstellen, wenn sie das beliebte Café an der Hauptstraße 24 im Herzen der Stadt betreten: Die bekannten grünen Stühle und Sitzbänke sind größtenteils erhalten geblieben, die Tische ebenso und auch die große, gläserne Kuchentheke im Eingangsbereich empfängt wieder ihre Gäst*innen.

Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern

Der neue Inhaber hat das Café dennoch großzügig aufgehübscht: Im Anbau hat er die Wände frisch gestrichen, den Raum bestuhlt und somi…