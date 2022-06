Die Lindenstraße gibt‘s nicht nur im TV, sondern auch in Kevelaer Sag mir, wo die Linden sind…

Die Lindenstraße 1969. Fotos: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Lindenstraße

Wo sich auf der B 9 die „Kölner“ und die „Klever Straße“ gegenseitig ablösen, beginnt die Lindenstraße… Habe ich gedacht, bis ich mich dort wegen des folgenden Textes einmal umschaute. Von wegen! Der Teil der B 9, der auch mit „Kölner Straße“ benannt wird, beginnt an einer anderen Ampelkreuzung, nämlich an der Rheinstraße.

Außerdem geht der kürzere, östliche Teil der Lindenstraße über die B 9 hinweg in Richtung Rosenbroecksweg und beheimatet dort einiges an Gewerbebetrieben, von einem ehemaligen Küchenstudio angefangen über die Landbäckerei Stinges bis hin zur Bronzegießerei Pohlenz, die Tankstelle mit der Muschel nicht zu vergessen.

Zurück zum westlichen Teil. Das Foto aus 1969 lässt wohl keinen Gedanken aufkommen, dass die Lindenstraße ihren Namen von gleichnamigen Bäumen erhalten haben könnte. Auch zu Ehren der damals noch gar nicht aus der Taufe gehobenen TV-Serie kann sie nicht benannt worden sein. Es bleiben also nur Erinnerungen an die Beschlüsse des Stadtrates oder der Stadtverwaltung, dass man wie bei der Annastraße auch der Lindenstraße bezugsfrei einen beliebigen Namen „verpasst“ hat.

Schauen wir uns an dieser Kreuzung einmal etwas genauer um. Die Autofahrerin ode…